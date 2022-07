Eugene. Der US-amerikanische Kugelstoß-Weltrekordler Ryan Crouser hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den ersten WM-Titel seiner glanzvollen Karriere gewonnen. Mit einer Weite von 22,94 Meter konnte der Olympiasieger von 2016 und 2021 am Sonntag (Ortszeit) in einem spannenden Finale seine US-Konkurrenten in Schach halten. Der zweimalige Weltmeister Joe Kovacs kam 22,89 Meter weit und auf den Silberrang. Dritter wurde Josh Awotunde 22,29 Meter.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-59639/2 (dpa)

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.