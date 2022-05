BBL Bonn legt in Basketball-Playoffs nach: Führung gegen Hamburg

Bonn. Mitfavorit Telekom Baskets Bonn hat in den Playoffs der Basketball-Bundesliga nachgelegt und seine Pflicht vor eigenem Publikum erfüllt.

Der Hauptrundenzweite besiegte die Hamburg Towers mit 89:81 (37:46) und hatte dabei deutlich weniger Probleme als im ersten Spiel, als der Sieg erst nach Verlängerung und mit einem Dreier in letzter Sekunde gelang.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Peter Jackson-Cartwright war erneut bester Mann der Bonner und erzielte 41 Punkte. Am Freitag hatte er mit 36 Zählern geglänzt. Spiel drei der Serie steigt nun am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) in Hamburg. Gewinnen die Bonner auch auswärts, ist die Serie im Viertelfinale beendet. Möglicher Halbfinal-Gegner wäre dann der FC Bayern München.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-298785/2