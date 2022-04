FC Bayern vor Euroleague-Playoffs in Top-Form

Ludwigsburg. Die Basketballer des FC Bayern München haben vor dem Euroleague-Viertelfinale beim FC Barcelona das Bundesliga-Topspiel gewonnen.

Bei den MHP Riesen Ludwigsburg gelang der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri ein überzeugendes 77:58 (30:36). Mit einer Bilanz von 22:7 Siegen festigten die Münchner in der Tabelle Platz zwei. Ludwigsburg (20:9), das ebenfalls am Dienstag in der Champions League beim rumänischen Club U-BT Cluj Napoca ums Final Four kämpfen, bleibt Vierter.

Vor dem ersten von drei möglichen Viertelfinal-Begegnungen in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Magentasport) beim FC Barcelona zeigten sich die Bayern in Top-Form. Das Trinchieri-Team spielte vor allem im vierten Viertel (26:11) seine Stärken aus und siegte am Ende verdient. Bester Werfer beim Gewinner war Ognjen Jaramaz mit 14 Punkten.

Die Hamburg Towers (17:13) festigten durch ein 92:79 (47:41) bei den Löwen Braunschweig Platz sieben und haben einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme machen können. Auch die Hakro Merlins Crailsheim hoffen nach dem 90:85 (44:49) gegen medi Bayreuth als Neunter noch auf die Qualifikation für die K.o.-Runde. Den Jobstairs Gießen 46ers (6:22) droht nach dem 97:110 (54:56) gegen s.Oliver Würzburg der Abstieg. Die Gastgeber bleiben auf Rang 17.

