Schaffte in Oberstdorf einen Schanzenrekord: Domen Prevc aus Slovenien.

Skifliegen Slowene Prevc mit Schanzenrekord in Oberstdorf

Oberstdorf. Der Slowene Domen Prevc hat auf der Skifluganlage in Oberstdorf einen Schanzenrekord aufgestellt. Der 22-Jährige schaffte in der Qualifikation 242,5 Meter und verbesserte damit die alte Bestmarke auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze um vier Meter.

Vor vier Jahren war der Norweger Daniel-André Tande im Rahmen der Skiflug-WM 238,5 Meter geflogen. Weltweit gibt es nur noch vier Skiflugschanzen, neben Oberstdorf sind dies Planica in Slowenien, das österreichische Bad Mitterndorf sowie Vikersund in Norwegen. In Vikersund und Planica sind noch weitere Flüge als im Allgäu möglich. Der Weltrekord von Österreichs Stefan Kraft liegt bei 253,5 Meter.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-599834/3