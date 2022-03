Alba Berlin schlägt Braunschweig und setzt Siegesserie fort

Berlin. Die Siegesserie von Alba Berlin geht weiter. Der Basketball-Bundesligist gewann ein Nachholspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig 95:80 (42:37). Für die Hauptstädter war es der elfte Pflichtspielsieg in Folge.

Beste Berliner Werfer waren vor 2046 Zuschauern Jaleen Smith mit 19 Punkten und Tamir Blatt mit 13 Punkten. Die Berliner sind nun Tabellen-Dritter hinter Bayern München und den Telekom Baskets Bonn und haben noch einige Spiele mehr auszutragen.

Die Braunschweiger waren im ersten Viertel hellwach in der Verteidigung und trafen hochprozentig von der Dreierlinie. Die Berliner gerieten zwischenzeitlich mit zehn Punkten in Rückstand und mussten ohne Nationalspieler Maodo Lo auskommen, der sich angeschlagen auswechseln ließ. Nach der Pause hatten sich die Berliner besser auf die Spielweise der Gäste eingestellt und setzten sich immer mehr ab. Braunschweig konnte die Intensität nicht mehr hochhalten. So gewann Favorit Alba am Ende deutlich.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-551344/2