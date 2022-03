Biathletin Hinz verpasst wegen Corona Saisonfinale in Oslo

Oslo. Biathletin Vanessa Hinz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb das Saisonfinale in Oslo.

Die 29-Jährige teilte in einer Instagram-Story ein Bild von einem positiven Schnelltest und schrieb dazu: "Aus is, gar is, guad is." Aufgrund der Kürze der Zeit wird ihr Startplatz nicht neu vergeben, sodass ab Freitag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand für das DSV-Team am Holmenkollen an den Start gehen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Freitag stehen die beiden Sprintrennen an, ehe am Wochenende die Verfolger und zum Abschluss die Massenstarts auf dem Programm stehen.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-545463/2