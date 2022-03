Dritte Medaille für Teenager Kazmaier: Sprint-Bronze

Zhangjiakou. Die 15 Jahre alte Linn Kazmaier hat bei den Paralympics in Peking ihre dritte Medaille gewonnen.

Im Langlauf-Sprint der Sehbehinderten sicherte sich die jüngste deutsche Teilnehmerin mit Guide Florian Baumann in China den dritten Platz. Kazmaier hatte zuvor im Biathlon und über 10 Kilometer im Langlauf jeweils die Silbermedaille geholt. Paralympicssiegerin wurde die Österreicherin Carina Edlinger vor Oksana Schischkowa aus der Ukraine. Leonie Walter kam einen Tag nach ihrem überraschenden Erfolg im Biathlon mit Guide Pirmin Strecker als Vierte ins Ziel.

"Manchmal fühlt es sich schon ein Stück weit surreal an", sagte Kazmaier und ergänzte mit Blick auf die ausgeschlossenen Russinnen: "Man muss schon sehen, dass nicht alle unsere Konkurrenten dabei sind. Aber wir liefern schon echt gute Wettkämpfe." Ihrem Guide ein Geschenk zum 21. Geburtstag am Mittwoch zu machen, sei "schon ein Stück weit" Motivation gewesen. "Das ist definitiv ein sehr besonderer Geburtstag", sagte Baumann: "Allein schon hier feiern zu können, und dann noch so ein super Rennen, das ist einfach cool."

© dpa-infocom, dpa:220309-99-443770/5