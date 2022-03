DEG-Spieler und Trainer mit Corona infiziert

Düsseldorf. Eishockey-Erstligist Düsseldorfer EG muss zunächst auf Trainer Harold Kreis und mehrere Spieler verzichten. Nach Angaben des Clubs aus der DEL sind sie positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Spiel gegen die Pinguins Bremerhaven am Mittwoch (19.30 Uhr) sei aber nicht gefährdet, hieß es in einer Mitteilung. Co-Trainer Thomas Dolak werde in den kommenden Begegnungen an der Bande von Daniel Kreutzer unterstützt. "Alle Betroffenen befinden sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf in häuslicher Quarantäne", schrieb die DEG.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-437967/2