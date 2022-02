Kira Weidle war beim Testlauf in Crans Montana am Freitag gestürzt.

München. Skirennfahrerin Kira Weidle verzichtet nach ihrem Sturz im Training auf das erste Abfahrtsrennen in Crans Montana. Dies teilte der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Wettkampf mit.

Stattdessen werde die Starnbergerin ein Training absolvieren und sich auf die Schussfahrt am Sonntag (10.00 Uhr) vorbereiten. Die Olympia-Vierte hatte im Testlauf am Freitag die Kontrolle über ihre Ski verloren und war mit voller Wucht in die Fangnetze gekracht.

