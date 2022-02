Drei Handballerinnen für EM-Qualifikation nachnominiert

Hamburg. Handball-Bundestrainer Henk Groener hat für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen gegen die Niederlande drei Spielerinnen nachnominiert.

Für die verletzten Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen) und Meike Schmelzer (CS Gloria Bistrita/Rumänien) rücken Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Maike Schirmer (VfL Oldenburg) sowie Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) in das Aufgebot. Das teilte der DHB mit.

Das erste Duell findet am 3. März (18.30 Uhr/Sport1) in Krefeld statt, das Rückspiel ist für den 5. März (16.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Rotterdam vorgesehen. Deutschland liegt in der Gruppe 3 nach zwei von sechs Spielen hinter Spitzenreiter Niederlande auf Rang zwei. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die EM vom 4. bis 20. November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-236659/2