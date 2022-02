Deutsche Skirennfahrer im Finale des Mixed-Teamevents

Yanqing. Die deutschen Skirennfahrer haben zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in China doch noch die ersehnte Medaille gewonnen. Im abschließenden Mixed-Teamevent in Yanqing stehen sie am Sonntag im Finale und haben zumindest Silber damit schon sicher.

Letzter Gegner des Quartetts aus Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid und Linus Straßer ist Österreich. Zuvor hatten sie sich gegen Schweden, Titelverteidiger Schweiz und die USA durchgesetzt. Der Wettbewerb war wegen Windes um einen Tag verschoben worden. Doch auch am Schlusstag wehten teils heftige Böen am Xiaohaituo Mountain.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuvor waren die besten Ergebnisse der Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei den Spielen in China die vierten Plätze von Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt gewesen. Wie schon 2018 in Pyeongchang drohten sie komplett leer auszugehen. 2014 in Sotschi hatte es noch drei Medaillen für die deutsche Alpin-Riege gegeben. Maria Höfl-Riesch gewann damals Gold in der Kombination und Silber im Super-G, Viktoria Rebensburg holte Bronze im Riesenslalom.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-210736/2