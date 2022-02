Eishockey: Schweiz und Dänemark im Viertelfinale

Peking. Das Schweizer Eishockey-Team hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking überraschend das Viertelfinale erreicht.

Die Schweiz besiegte nach zuvor drei Niederlagen in der Vorrunde Tschechien im Entscheidungsspiel mit 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Gegen den Olympiasieger von 1998 zeigte die "Nati" ihr mit Abstand bestes Spiel im Turnier und trifft im Viertelfinale am Mittwoch (09.40 Uhr) auf Finnland.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer hatte sich vor dem Spiel gegen den Favoriten aus Tschechien nach der enttäuschenden Vorrunde selbst extrem unter Druck gesetzt. "Wenn wir mit vier Niederlagen nach Hause gehen, dann wäre das ein Skandal", hatte Fischer gesagt.

Auch Dänemark steht bei der ersten Olympia-Teilnahme auf Anhieb im Viertelfinale. Am Dienstag gewannen die Dänen ihr Entscheidungsspiel gegen Lettland 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Den Siegtreffer erzielte der ehemalige DEL-Profi Markus Lauridsen in der 42. Minute. Im Viertelfinale müssen die Dänen am Mittwoch (07.00 Uhr) gegen Russland antreten. Im ersten Viertelfinale stehen sich zuvor (05.10 Uhr) die USA und die Slowakei gegenüber. Die Slowaken hatten am Dienstag das Entscheidungsspiel gegen Deutschland deutlich mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-134431/3