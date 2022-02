Ski Alpin: US-Star Shiffrin mit Zuversicht vor Kombination

Yanqing. US-Skistar Mikaela Shiffrin blickt nach den herben Enttäuschungen der ersten Tage mit Zuversicht auf die letzten Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen in China.

In der alpinen Kombination, in der sie 2018 Olympia-Silber und 2021 WM-Gold holte, zählt sie zu den Favoritinnen. Zudem kündigte Shiffrin ihren Start im abschließenden Teamevent an.

"Lektion Nummer eins, die viele Leute bei den Olympischen Spielen lernen, ist, dass es keine Garantie für irgendwas gibt", sagte Shiffrin, die im Riesenslalom und Slalom als Gold-Kandidatin jeweils früh ausgeschieden war. In den Speeddisziplinen Super-G und Abfahrt, die ihr weniger liegen, fuhr sie auf die Plätze 9 und 18. "Jeden Tag, an dem ich auf diese Strecke gehe, habe ich das Gefühl, einen soliden Lauf runterbringen zu können. Das gibt mir die Chance, in meinem Kopf ein bisschen ruhiger zu werden", so Shiffrin über die Abfahrtspiste am Xiaohaituo Mountain, die darüber entscheiden dürfte, ob sie im Slalom der Kombination überhaupt eine Chance auf den Sieg bekommt.

"Die Events könnten nicht unterschiedlicher sein. Es ist, als ob man zwei verschiedene Sportarten an einem Tag ausübt. Das ist die größte Herausforderung", sagte Shiffrin zu ihrem letzten Einzelstart bei diesen Spielen. Die letzte Gelegenheit, Edelmetall zu holen, gibt's dann im Mannschaftswettbewerb. "Ich freue mich sehr auf das Teamevent", sagte Shiffrin. Das werde ein "großartiger Abschluss dieser olympischen Erfahrung". Vielleicht ja auch ein versöhnlicher.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-131315/2