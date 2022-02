DHB-Pokal Corona-Fälle in Melsungen: Spiel gegen Lemgo verschoben

Berlin. Das Viertelfinale im DHB-Pokal zwischen den Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe und MT Melsungen an diesem Sonntag muss coronabedingt verschoben werden.

Melsungen habe eine Verlegung beantragt, da mehrere Spieler aufgrund einer Corona-Infektion keine ärztliche Freigabe für die Teilnahme am Spielbetrieb erhalten haben. Das teilte die HBL mit.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Sonderregelung sieht vor, dass Spiele, die bis einschließlich 10. Februar terminiert sind, dann verschoben werden können, wenn in einer Mannschaft mindestens sechs Spieler oder zwei Torhüter coronabedingt nicht spielfähig sind. Danach greift die bisherige 50-Prozentregel. Diese zeitlich begrenzte Sonderregelung wurde in Abstimmung mit allen Clubs aufgrund zahlreicher Erkrankungen von Bundesligaspielern während der Europameisterschaft und in Vorsorge auf die Gesundheit der Spieler getroffen, teilte die Handball Bundesliga mit.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-975185/3