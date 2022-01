Benedikt Doll hat erstmals in dieser Saison ein Weltcup-Rennen gewonnen.

Biathlon Biathlet Doll gewinnt Massenstart-Weltcup-Rennen in Antholz

Im Massenstart von Antholz setzte sich der 31-Jährige klar vor dem zwölfmaligen Weltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen durch. In der vergangenen Woche war Doll bereits Sprint-Zweiter beim Heimweltcup in Ruhpolding geworden. Nach einer Strafrunde lag Doll im letzten Männer-Einzelrennen vor Olympia nach einem Schießfehler 31,3 Sekunden vor dem Norweger, der zweimal in die Strafrunde musste. Für Doll war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-809062/2