Ex-Skistar Vonn: "Ich vermisse den Druck"

München. Die ehemalige Weltklasse-Skirennfahrerin Lindsey Vonn blickt wehmütig auf ihre aktive Karriere zurück.

"Ich vermisse den Druck. Ich vermisse es, oben im Starthaus zu stehen, top vorbereitet zu sein. Ich habe diese Situationen immer geliebt", sagte die 37 Jahre alte Amerikanerin im Interview der "Welt am Sonntag".

Die mit 82 Weltcupsiegen bislang erfolgreichste Skirennfahrerin hatte 2019 ihre Karriere beendet. "Ich habe diesen Sport mein ganzes Leben lang gemacht, und ich wäre immer noch dabei, wenn ich es körperlich könnte", sagte die Abfahrts-Spezialistin.

Mit Blick auf die in rund drei Wochen beginnenden Winterspiele in Peking sagte Vonn, sie sei traurig, nicht anzutreten. "Olympische Spiele haben mich mein ganzes Leben lang inspiriert. Das wird sich niemals ändern." Dennoch werde sie mit ihren Teamkolleginnen mitfiebern. Vonn selbst hatte 2010 Abfahrts-Gold in Vancouver gewonnen.

