Der Nachtslalom in Flachau muss verlegt werden.

Corona-Pandemie Hohe Inzidenz: Kein alpiner Nachtslalom in Flachau

Flachau. Der für den 11. Januar geplante Nachtslalom der alpinen Skirennfahrerinnen in Flachau wird coronabedingt verlegt.

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Flachau habe sich das Land Salzburg gegen eine Durchführung des Rennens ausgesprochen, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit. Ein neuer Austragungsort werde in enger Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband (Fis) derzeit noch gesucht.

Die weiteren Weltcup-Events im Salzburger Land in der kommenden Woche - die Skirennen der Damen in Zauchensee (15./16. Januar) und die Parallelrennen der Snowboarder in Bad Gastein (11./12. Januar) - sollen wie geplant stattfinden.

