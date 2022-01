Corona-Ausbruch bei Würzburg: Spiel in Bamberg verlegt

Bamberg. Nach dem Corona-Ausbruch bei den Basketballern von s.Oliver Würzburg ist das für den 8. Januar geplante Bundesligaspiel bei Brose Bamberg verschoben worden, teilten die Bamberger und die BBL mit.

Die Würzburger haben demnach einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, den die Liga genehmigt hat. Über die Neuansetzung werde zu gegebener Zeit informiert.

Das Würzburger Gesundheitsamt hatte am 4. Januar vorerst eine zweiwöchige Quarantäne für insgesamt 20 Spieler, Trainer, Betreuer und Trainingsspieler von s.Oliver Würzburg angeordnet. Dadurch stehen dem Verein weniger als acht Stammspieler zur Verfügung, um eine Partie in der Basketball Bundesliga austragen zu können. Auch die Würzburger Partie am 15. Januar in Chemnitz erscheint nach aktuellem Stand unwahrscheinlich.

