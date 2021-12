Corona: Handball-Topspiel Blomberg-Lippe - BVB abgesagt

Berlin. Nach einem Corona-Fall der Omikron-Variante im Team der HSG Blomberg-Lippe ist das für den 29. Dezember (19.30 Uhr) geplante Top-Spiel der Handball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund abgesagt worden, teilte der Verein aus der Frauen-Bundesliga auf seiner Homepage mit.

Nahezu die komplette Blomberger Mannschaft müsse nun mindestens bis zum 4. Januar in Quarantäne bleiben, ordnete das zuständige Gesundheitsamt für die Kontaktpersonen an. "Leider bleibt uns in diesen Tagen nur wenig erspart. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass unsere Spielerin schnell wieder gesund wird und keine weiteren positiven Fälle hinzukommen. Alle Spielerinnen sowie der Trainer haben sich bereits in Quarantäne begeben und dürfen diese erst nach dem Spiel gegen Bensheim/Auerbach wieder verlassen", sagte HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch.

Zwar ist das gesamte Team der HSG Blomberg-Lippe doppelt und in großen Teilen bereits dreifach geimpft, doch bei der Omikron-Variante müssen sich derzeit auch geimpfte Kontaktpersonen ersten Grades in sofortige Quarantäne begeben. Wann die Begegnung gegen Dortmund nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

