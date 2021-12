Karl Geiger in der Qualifikation zum ersten Springen der 70. Vierschanzentournee.

Hintergrund Die Duelle der deutschen Skispringer in Oberstdorf

Oberstdorf. Sechs deutsche Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Nur Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste die Qualifikation als 51. ganz knapp.

Am 29. Dezember (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen?

Ein Überblick:

Karl Geiger (2/Oberstdorf) - Viktor Polasek (49/Tschechien)

Markus Eisenbichler (6/Siegsdorf) - Mackenzie Boyd-Clowes (45/Kanada)

Severin Freund (9/Rastbüchl) - Roman Trofimow (42/Russland)

Pius Paschke (17/Kiefersfelden) - Philipp Aschenwald (34/Österreich)

Constantin Schmid (20/Oberaudorf) - Yukiya Sato (31/Japan)

Stephan Leyhe (38/Willingen) - Jakub Wolny (13/Polen)

