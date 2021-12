Bayern-Basketballer holen Rivers zurück

K.C. Rivers spielte bereits in der Vergangenheit für den FC Bayern.

München. Der deutsche Basketball-Pokalsieger FC Bayern München hat auf die Verletzung von Topwerfer Darrun Hilliard reagiert und personell nachgelegt.

Flügelspieler K.C. Rivers, der in der Saison 2015/16 bereits für die Münchner aktiv war, kehrt zurück, wie der Verein mitteilte. "Nach dem Tiefschlag, auf Darrun und seinen enormen Beitrag für unser Spiel eine längere Phase verzichten zu müssen, haben wir uns entschieden, diese Lücke zu schließen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi. Hilliard soll so "die Zeit erhalten, seine Knieprobleme vollständig auszukurieren".

Der 34 Jahre alte Rivers hat bereits die Medizinchecks in München absolviert und soll am Montag erstmals mit der Mannschaft von Chefcoach Andrea Trinchieri trainieren. Für das Topspiel bei Alba Berlin am Sonntagabend (18.00 Uhr/Magentasport) ist er hingegen noch keine Option. "Ich soll ein Leader sein, eine Stimme. Das alles wird mit der Zeit kommen, wobei es nicht viel Zeit brauchen wird", sagte Rivers.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-343968/2