Ex-Weltmeisterin Vanessa Hinz beim Hochfilzen-Sprint Zehnte

Hochfilzen. Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Vanessa Hinz ist beim Weltcup in Hochfilzen als beste Deutsche auf Rang zehn gelaufen.

Denise Herrmann und Franziska Preuß schafften es im Sprint-Wettkampf nach jeweils zwei Strafrunden dagegen nicht in die Top Ten. Beim ersten Weltcup-Sieg der am Schießstand fehlerfreien Hanna Sola aus Belarus vor der Französin Justine Braisaz-Bouchet und der elfmaligen Weltmeisterin Marte Olsbu Roiseland aus Norwegen kam Herrmann auf Rang 13, Preuß beendete das 7,5-Kilometer-Rennen auf Platz 18. "Blöd gelaufen", sagte sie in der ARD. "Die Zufriedenheit ist nicht so vorhanden."

Vanessa Hinz meldete sich nach ihrem verpatzten Saison-Auftakt dagegen zurück: "Ich habe das Optimalste für mich herausgeholt und kann zufrieden ins Bett gehen", sagte sie. Bei ihrer Rückkehr in den Weltcup kam die frühere Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand (2 Fehler) auf Platz 37. Ohne Schießfehler blieb Vanessa Voigt, hat als 27. allerdings bereits 1:47,6 Minuten Rückstand in der Verfolgung am Sonntag. Janina Hettich (3 Fehler) schaffte als 55. ebenfalls die Qualifikation für das Jagdrennen. Bei den Frauen geht es am Samstag in Hochfilzen aber zunächst mit dem Staffel-Wettbewerben weiter.

