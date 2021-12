Die Italienerin Sofia Goggia gewann in Lake Louise beide Abfahrten und den Super-G.

Ski alpin Goggia gewinnt auch Super-G in Lake Louise

Lake Louise. Skirennfahrerin Sofia Goggia ist in Lake Louise ein perfekter Start bei den ersten Speed-Rennen des Olympia-Winters gelungen.

Nach den beiden Siegen in den Abfahrten am Freitag und Samstag gewann die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien am Sonntag auch den ersten Super-G der Saison. Der Dreierpack auf der Strecke im kanadischen Lake Louise war zuvor nur der nicht mehr aktiven Lindsey Vonn gelungen; zuletzt 2015.

Auf Rang zwei nach 39 gestarteten Fahrerinnen lag Lara Gut-Behrami aus der Schweiz mit 0,11 Sekunden Rückstand. Mirjam Puchner aus Österreich raste mit Startnummer 29 noch auf Rang drei und hatte 0,44 Sekunden Rückstand.

Kira Weidle verpasste mit Startnummer 28 und 1,83 Sekunden Rückstand auf Goggia eine Top-20-Platzierung. In den Abfahrten hatte die beste deutsche Speedfahrerin die Positionen zehn und sieben belegt und sich damit für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert.

