Brachte die deutsche Staffel - am Ende Fünfte - beim Schießen auf Schlagdistanz zu Schweden und Norwegen: Franziska Preuß ist in der Loipe.

Weltcup in Östersund

Weltcup in Östersund Deutsche Biathlon-Damenstaffel auf Platz fünf

Östersund. Die deutschen Biathletinnen sind in Östersund im ersten Staffelrennen der Olympia-Saison auf Rang fünf gelaufen.

Weltcup-Staffeldebütantin Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Janina Hettich und Franziska Preuß hatten nach vier Nachladern 1:26,8 Minuten Rückstand auf die überlegenen Siegerinnen aus Frankreich. Rang zwei sicherte sich Belarus vor Schweden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Damit beenden die deutschen Skijägerinnen den ersten Weltcup in Schweden mit einem Podestplatz. In der Vorwoche war Herrmann im Auftakt-Einzel auf Rang drei gelaufen.

Voigt startete bei ihrer Premiere als Startläuferin mit einer tadellosen Schießleistung und schickte die diesmal an Position zwei laufende Herrmann als Vierte mit nur 7,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze ins Rennen. Die Ex-Verfolgungsweltmeisterin schloss die Lücke schnell, konnte aber die Spitze nicht halten und wechselte als Dritte - 46,3 Sekunden hinter den führenden Französinnen. Hettich blieb auch fehlerfrei, fiel aber auf ihrer letzten Runde auf Rang fünf zurück. Preuß war zwar beim finalen Schießen in Schlagdistanz zu Schweden und Norwegen. Aber ihre fehlerfreie und schnelle Einlage nützte am Ende nichts, weil die Konkurrenz nicht ins Wackeln kam.

© dpa-infocom, dpa:211205-99-265022/2