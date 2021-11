European Championships verkünden Laufstrecken für München

Der Marathon bei den European Championships wird in München vier Mal am Siegestor vorbeiführen.

München. Die Europameister im Marathon und Gehen werden im kommenden Jahr bei den European Championships im Herzen Münchens gekürt.

Der Ausrichter gab die EM-Strecken bekannt, die den Sportlern in der Innenstadt eine große Bühne bieten sollen. Start und Ziel befinden sich am Odeonsplatz. Eine Zehn-Kilometer-Runde führt die Athleten viermal an klassischen Sehenswürdigkeiten wie Marienplatz, Viktualienmarkt, Siegestor oder Englischer Garten entlang.

Vom 11. bis 21. August 2022 werden in München Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen. Es gibt 176 Medaillen-Entscheidungen, rund 4700 Athleten werden erwartet, die meisten Entscheidungen (50) gibt es in der Leichtathletik. Um die Marathonmedaillen geht es am 15. August. Neben den Marathonentscheidungen finden auch vier Medaillenentscheidungen im Gehen in der Münchner Innenstadt statt.

