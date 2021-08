Sommerspiele in Tokio

Sommerspiele in Tokio Aus für Hürdenläufer Abuaku im Olympia-Halbfinale

Tokio. Alle drei deutschen 400-Meter-Hürdenläufer sind im Halbfinale der Olympischen Spiele in Tokio ausgeschieden. Der Frankfurter Joshua Abuaku kam am Sonntag in 49,93 Sekunden im ersten Rennen als achter und letzter Starter ins Ziel.

Sieger seines Rennens wurde der norwegische Weltrekordler Karsten Warholm, der in 47,30 Sekunden souverän als Erster die Ziellinie überquerte. Damit bestätigte der Weltmeister von 2019 und 2017 seine Favoritenrolle. Bei den Rio-Spielen 2016 war Warholm im Halbfinale ausgeschieden.

Auch der Sindelfinger Constantin Preis konnte in 49,10 Sekunden als Vierter seines Lauf ebenso wenig weiterkommen wie Luke Campbell (Eintracht Frankfurt), der Fünfter in 48,62 Sekunden wurde.

