Verpasste in Frankreich knapp den Sieg: Christian Ahlmann.

Pferdesport Springreiter Ahlmann bei Großen Preis in Dinard Dritter

Dinard. Springreiter Christian Ahlmann ist im Großen Preis beim Turnier im französischen Dinard nur knapp am Sieg vorbeigeritten.

Der 46-Jährige aus Marl wurde am Sonntag in dem mit 500.000 Euro dotierten Springen Dritter. Auf seinem zwölf Jahre alten Hengst Clintrexo blieb Ahlmann auch im Stechen ohne Strafpunkte. Er war allerdings langsamer als die ebenfalls fehlerfreien Martin Fuchs aus der Schweiz auf Conner und Denis Lynch aus Irland auf Cristello. Der Deutsche kassierte 75.000 Euro. Fuchs erhielt als Sieger 125.000, Lynch 100.000 Euro.

Ahlmann hatte auf die Teilnahme an den am kommenden Freitag beginnenden Olympischen Spielen in Tokio verzichtet, da sein Toppferd Dominator nicht rechtzeitig fit genug wurde.

