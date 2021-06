Motorrad: Oliveira siegt beim Großen Preis von Katalonien

Barcelona. MotoGP-Pilot Miguel Oliveira hat den Großen Preis von Katalonien gewonnen. Der Portugiese siegte vor 19.300 Zuschauern in Barcelona vor dem Franzosen Johann Zarco.

Der WM-Führende Fabio Quartararo aus Frankreich kassierte wegen eines Regelverstoßes eine Zeitstrafe und wurde hinter den Australier Jack Miller auf Rang vier zurückgesetzt. Kurios: Wegen eines Materialfehlers absolvierte Quartararo die letzten Runden in einer offenen Lederkombi.

Moto2: Schrötter auf Platz acht

Moto2-Pilot Marcel Schrötter überquerte in Barcelona als Achter die Ziellinie. Damit verbesserte sich der 28-jährige Landsberger, der von Startplatz 13 ins Rennen gegangen war und von einigen Stürzen profitierte, um fünf Ränge. Den Sieg holte sich Remy Gardner, der auch vor Wochenfrist im italienischen Mugello triumphiert hatte. Hinter dem Australier kamen die Spanier Raul Fernandez und Xavi Vierge auf die Plätze zwei und drei.

Moto3: Garcia siegt

In der Moto3-Klasse feierte Sergio Garcia seinen zweiten Saisonsieg. Der Spanier setzte sich in der Schlussrunde gegen seinen Landsmann Jeremy Alcoba und den Türken Deniz Öncü durch. Bei den Siegerehrungen wurde mit T-Shirts an den in der vergangenen Woche tödlich verunglückten Schweizers Jason Dupasquier erinnert.

Nächste Station im WM-Kalender ist der Sachsenring, auf dem am 20. Juni der Große Preis von Deutschland ausgefahren wird.

© dpa-infocom, dpa:210606-99-882499/3