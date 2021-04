Siegte in Hagen am Teutoburger Wald: Isabell Werth.

Werth beim Start in die Freiluft-Saison Dritte

Hagen a.T.W.. Beim Start in die Freiluft-Saison hat Dressurreiterin Isabell Werth in Hagen am Teutoburger Wald nur den dritten Platz belegt.

Die erfolgreichste Reiterin der Welt sattelte bei der Veranstaltung in der Nähe von Osnabrück jedoch keines ihrer Toppferde, sondern den elfjährigen Quantaz und erhielt für den Grand-Prix-Ritt 78,630 Prozent. Die Prüfung gewann Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (81,652) knapp vor der dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Großbritannien im Sattel von Mount St John Freestyle (81,457).

In Hagen ist das erste große Reitturnier in Deutschland nach dem mehrwöchigen Turnierverbot wegen eines Herpes-Ausbruchs. Zum Programm gehört am Sonntag auch der Beginn der im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Riders Tour für Springreiter.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-328199/2