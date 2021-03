Langlauf-Ass Bolschunow gewinnt auch im Engadin

Engadin. Langläufer Alexander Bolschunow hat das erste Weltcup-Rennen nach der WM in Oberstdorf gewonnen.

Der bereits zuvor als Gesamtweltcupsieger feststehende Russe triumphierte im Engadin über die 15 Kilometer im klassischen Stil vor den Norwegern Johannes Klaebo (+18,4 Sekunden) und Paal Golberg (+18,9).

Bester Deutscher zum Auftakt des Saisonfinal-Wochenendes in der Schweiz war Sebastian Eisenlauer mit einem Rückstand von 1:11,9 Minuten auf Rang 29. Jonas Dobler, Lucas Bögl, Janosch Brugger und Florian Notz belegten die Plätze 43, 58, 62 und 68. Am Sonntag steht für die Männer im Engadin dann noch die abschließende Verfolgung über 50 Kilometer im freien Stil an.

