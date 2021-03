Langläuferin Hennig über 10-Kilometer-frei nicht dabei

Läuft bei der WM in Oberstdorf bis dato hinterher: Langläuferin Katharina Hennig.

Oberstdorf. Katharina Hennig steht für das Zehn-Kilometer-Rennen in der freien Technik nicht im Aufgebot.

Statt Deutschlands bester Langläuferin nominierte Teamchef Peter Schlickenrieder für den Wettkampf am Dienstag (13.15 Uhr/Eurosport 2) Pia Fink, Victoria Carl, Antonia Fräbel und Lisa Lohmann. Die 24 Jahre alte Wahl-Oberstdorferin Hennig hat ihre Stärken zwar in der klassischen Technik, erzielte in diesem Winter aber auch schon ordentliche Resultate im freien Stil.

Bei der Heim-WM im Allgäu läuft es für die deutsche Hoffnungsträgerin bislang mehr als durchwachsen. Beim Skiathlon über 15 Kilometer am vergangenen Samstag kam Hennig, der in der laufenden Saison schon ein Einzel-Podestplatz bei der Tour de Ski gelungen war, nicht über Rang 29 hinaus.

