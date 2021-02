Lief in der WM-Verfolgung in die Top5: Franziska Preuß.

Preuß Fünfte in Verfolgung - Eckhoff siegt erneut

Pokljuka. Biathletin Franziska Preuß ist bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka in der Verfolgung als beste Deutsche auf Rang fünf gelaufen.

Die 26-Jährige leistete sich am Sonntag zwei Fehler und hatte am Ende 49,3 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Tiril Eckhoff, die sich nach der Mixed-Staffel und dem Sprint bereits ihr drittes Gold sicherte. Damit konnten Preuß & Co. den schlechtesten deutschen WM-Start seit 2013 nicht verhindern. Erstmals seit acht Jahren blieb das deutsche Team nach dem ersten Wochenende ohne Medaille.

Silber ging an die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, Bronze sicherte sich die Französin Anais Chevalier-Bouchet. Die fehlerfreie Vanessa Hinz lieferte als starke Sechste ihr bestes Saisonresultat ab, Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann wurde nach drei Strafrunden Achte, Janina Hettich lief auf Rang 34.

