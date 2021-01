Eisschnelllauf: Deutsche Allrounder ausgeschieden

Die Herren-Konkurrenz führt der Niederländer Patrick Roest an.

Heerenveen. Die deutschen Mehrkämpfer und Mehrkämpferinnen haben am Sonntag bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen die Finals auf den langen Strecken verpasst.

Inlineskate-Weltmeisterin Mareike Thum aus Darmstadt kam in 2:01,10 Minuten über 1500 Meter auf den 16. Platz und beendete die Konkurrenz nach drei Strecken auf dem gleichen Rang. Leia Behlau aus Inzell belegte Platz 18 in der Vierkampf-Wertung.

In Führung liegt vor dem Endkampf der besten acht Läuferinnen über 5000 Meter die Niederländerin Antoinette de Jong, die über 1500 Meter in 1:54,83 Minuten erfolgreich war. Die Herren-Konkurrenz führt vor dem entscheidenden 10.000-Meter-Rennen ihr Landmann und Topfavorit Patrick Roest mit über 21 Sekunden Vorsprung an. Der dreimalige Allround-Weltmeister strebt damit souverän seinem ersten EM-Titel im Mehrkampf entgegen.

Der deutsche Auswahl-Neuling Konstantin Götze beendete die Mehrkampf-Konkurrenz in der leeren Thialf-Halle nach drei Strecken auf Platz 17. Über 1500 Meter hatte der 20 Jahre alte Erfurter in persönlicher Bestzeit von 1:50,73 Minuten gleichfalls Rang 17 belegt.

Die fünfmalige Olympiasiegerin und dreimalige Europameisterin Claudia Pechstein verzichtete auf den EM-Start. Die 48 Jahre alte Berlinerin steigt kommende Woche bei den Weltcuprennen in die wegen des Coronavirus stark verkürzte Saison ein.

