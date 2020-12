Hans-Joachim Stuck über Mick Schumacher: "Finde ich super"

Ellmau. Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck ist vom Formel-1-Aufstieg Mick Schumachers begeistert.

"Das finde ich super. Was der Mick geleistet hat, das ist schon wirklich beachtenswert", sagte Stuck, der auch "Strietzel" genannt wird, der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 70. Geburtstags am 1. Januar.

Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, fährt nach seinem Formel-2-Gesamtsieg von 2021 an in der Motorsport-Königsklasse für das US-Team Haas. "Wie er das händelt, wie er sich gibt, da kann man wirklich einiges erwarten", meinte Stuck. Der Sohn des einstigen Bergchampions Hans Stuck fuhr früher selbst in der Formel 1, zweimal gewann er den 24-Stundenklassiker in LeMans und sogar dreimal auf dem Nürburgring.

Der gebürtige Garmischer feiert seinen runden Geburtstag im kleinen Kreis mit seiner Frau Uschi und den beiden Söhnen Johannes und Ferdinand zuhause in Ellmau in Tirol. "Es wird ein Easygoing-Geburtstag", kündigte er lachend an.

© dpa-infocom, dpa:201229-99-846201/3