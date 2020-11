Ex-Weltmeister Lesser qualifiziert sich für Weltcup-Auftakt

Munio. Der ehemalige Weltmeister Erik Lesser hat sich für den Auftakt des Biathlon-Weltcups an diesem Wochenende im finnischen Kontiolahti qualifiziert.

Der 32-Jährige setzte sich bei den internen Ausscheidungsrennen um die zwei noch freien Weltcup-Tickets mit einem Doppelsieg im Sprint und in der Verfolgung durch. Lesser überzeugte in Munio mit starken Schießeinlagen und guten Laufzeiten.

"Ja, es ist am Ende klarer ausgegangen, als ich es erwartet hätte", sagte Lesser der Zeitung "Freies Wort". Dem ersten Kräftemessen mit der Weltelite am Wochenende in Kontiolahti mit dem Einzel am Samstag und dem Sprint am Sonntag sieht er dennoch "nur vorsichtig optimistisch" entgegen.

Bundestrainer Mark Kirchner lobte seinen langjährigen Oberhofer Schützling: "Besser hätte er es nicht machen können. Es zeichnet Erik eben aus, dass er da ist, wenn es um die Wurst geht." Lesser war in der Vorsaison nach eher schwachen Leistungen nur als Ersatzmann zur WM nach Antholz gereist, holte dann aber Single-Mixed-Silber und Staffel-Bronze.

Gesetzt für die Auftaktrennen sind Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Horn. Lucas Fratzscher als Gesamtsieger des IBU-Cups hat ein persönliches Startrecht. Roman Rees, der in den Rennen Dritter und Vierter wurde, ist auch beim Saisonauftakt dabei. Dagegen reichte es für Ex-Weltmeister Simon Schempp nicht.

