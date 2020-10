Handballstar Karabatic zieht sich Kreuzbandriss zu

Paris. Die Verletzungsserie im europäischen Spitzenhandball hat nun auch den französischen Superstar Nikola Karabatic (36) erfasst.

Der dreifache Welthandballer hat sich in einem Spiel der französischen Liga einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt deswegen mehrere Monate aus, wie sein Club Paris Saint-Germain mitteilte. Der Ex-Profi des THW Kiel wird damit die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten sowie möglicherweise auch die Olympischen Spiele im Sommer 2021 in Tokio verpassen.

© dpa-infocom, dpa:201019-99-01168/2