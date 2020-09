THW-Handballer gewinnen in Zagreb

Kiel. Der THW Kiel ist mit einem klaren Sieg in die Handball-Champions-League gestartet.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich mit 31:21 (14:6) beim kroatischen Titelträger HC Zagreb durch. Beste Werfer des Spiels waren der Kieler Sander Sagosen mit sieben Toren sowie Filip Vistorop, der es auf sechs Treffer für die Gastgeber brachte. Die Partie in der Arena Zagreb fand ohne Zuschauer statt.

Das Team von THW-Coach Filip Jicha fand sofort in die Partie. Nach dem 1:0 durch Neuzugang Sagosen hielten die Kieler vor allem in der Abwehr den Druck aufrecht. Die Würfe, die auf das Tor kamen, wurden häufig von Dario Quenstedt entschärft.

Der 30 Jahre alte Ersatzkeeper stand für Niklas Landin zwischen den Pfosten, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Das 5:2 (8.) erzielte Quenstedt mit einem Wurf über das ganze Feld in das leere Tor der Kroaten. Schon zur Halbzeit war die Partie zugunsten der Norddeutschen entschieden.

Die Kieler, die am Spieltag mit einer Chartermaschine angereist waren, wollten noch nach der Partie zurückfliegen. Nächste Aufgabe ist am kommenden Donnerstag das Champions-League-Heimspiel gegen den französischen Vertreter HBC Nantes. Zwei Tage später folgt in Düsseldorf der deutsche Supercup gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt.

