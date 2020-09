Weltverband plant mit kompletter Saison - WM soll bleiben

Der Biathlon-Weltverband will trotz Coronavirus-Pandemie eine komplette Saison inklusive WM durchführen.

Salzburg. Der Biathlon-Weltverband IBU will trotz der Ungewissheit durch die Coronavirus-Pandemie eine komplette Saison inklusive der im slowenischen Pokljuka geplanten WM durchführen.

Wie die IBU mitteilte, wird der Vorstand sich aber am 26. und 27. September treffen und darüber entscheiden, ob zunächst im ersten Drittel des Winters Veränderungen im Wettkampfprogramm nötig sind. "Wir arbeiten hart daran, so viele Veranstaltungen wie möglich durchzuführen", sagte der schwedische IBU-Präsident Olle Dahlin. Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, "dass die Gesundheit unserer Athleten und aller Beteiligten oberste Priorität hat".

Vorgesehen ist derzeit noch, dass der Weltcup-Winter am letzten Wochenende im November im finnischen Kontiolahti beginnt. In den drei folgenden Wochen sind bis kurz vor Weihnachten Stationen in Schweden, Österreich und Frankreich geplant. Die Weltmeisterschaft als Höhepunkt der Saison soll vom 10. bis 21. Februar 2021 auf der Hochebene Pokljuka stattfinden. Deutsche Weltcuporte sind Anfang Januar 2021 Oberhof und Ruhpolding. Selbst wenn die Termine gehalten werden können, ist beispielsweise noch unklar, ob Zuschauer zugelassen werden können.

