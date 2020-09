Wünscht sich mehr Vielfalt in der Formel: Claire Williams.

Claire Williams hofft auf mehr Vielfalt in Formel 1

Monza. Nach ihrem Abschied erwartet Claire Williams von der Formel 1 weiter starke Bemühungen um Vielfalt und Gleichberechtigung. Der Leistungsgedanke müsse nach wie vor gelten, sagte die bisherige Co-Teamchefin des englischen Traditionsteams Williams.

"Wir brauchen aber mehr Frauen." Sie hoffe und glaube sehr, "dass es so weitergeht" mit den Bestrebungen in der Motorsport-Königsklasse. "Die Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, die Welt hat sich gewandelt", sagte die 44 Jahre alte Tochter des legendären Rennstallmitgründers Frank Williams. Die Formel 1 sei "viel diverser geworden", die Arbeit müsse aber weitergehen.

Williams zieht sich mit ihrem Vater nach dem Grand Prix von Italien aus der Rennserie zurück. Das einstige Privatteam gehört mittlerweile einer US-Investmentgesellschaft. Damit gibt es keine Frau mehr unter den Formel-1-Teambossen.

