Formel-1-Champion ohne Titel: Trauer um Sir Stirling Moss

Die Formel 1 trägt Trauer, eine der größten Legenden des Motorsports ist tot: Sir Stirling Craufurd Moss ist am Ostersonntag in seinem Haus in London für immer eingeschlafen. Der Brite, der vielen als der beste Fahrer der Königsklasse galt, der nie Weltmeister wurde, wurde 90 Jahre alt. „Er starb...