Formel-1-Boss vorsichtig über mögliche Kalenderänderungen

Melbourne. Formel-1-Boss Chase Carey hat sich zurückhaltend zu weiteren möglichen Rennabsagen geäußert. "Jetzt liegt unser Fokus auf den Angelegenheiten hier in Australien", sagte der US-Amerikaner in Melbourne.

Wenige Stunden zuvor war infolge eines nachgewiesenen Falls des Coronavirus bei einem McLaren-Mitarbeiter der Saisonauftakt abgesagt worden. "In sehr kurzer Zeit müssen wir uns den unmittelbar vor uns stehenden Veranstaltungen widmen."

Die Formel 1 will am Sonntag in einer Woche in Bahrain herumrasen. Wegen der Coronavirus-Krise wird dort aber bestenfalls vor leeren Rängen gefahren. Carey kam erst kürzlich aus Vietnam zurück, wo er sich mit den Organisatoren über die Grand-Prix-Premiere am 5. April in Hanoi beriet. Auch dort steht das Rennen infrage.

Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April geplante Rennen in China verschieben. "In den nächsten Tagen werden wir uns natürlich mit den vor uns liegenden Events befassen", versicherte Carey. Man müsse auf die sich rasch ändernden Situationen reagieren. "Das sind herausfordernde Zeiten", sagte er.