Keine Rennen in Are - Brignone Ski-Gesamtweltcupsiegerin

Berlin. Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennläuferinnen ist wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beendet worden.

Wie der Ski-Weltverband FIS am Mittwoch mitteilte, finden im schwedischen Are keine Läufe mehr statt. Eigentlich sollten am Donnerstag der Parallel-Slalom, am Freitag der Riesenslalom und am Samstag der Slalom ausgetragen werden. Damit steht Federica Brignone als erste Italienerin als Gesamt-Weltcupsiegerin fest.

Der Virus hatte bereits dafür gesorgt, dass das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo abgesagt wurde. Deshalb war ursprünglich Are als letzte Station in diesem Weltcup-Winter vorgesehen.