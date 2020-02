Krupp von Haie-Rückkehr überrascht: "kam sehr unerwartet"

Will mit den Kölnern Haien in der DEL wieder für Furore sorgen: Coach Uwe Krupp.

Köln. Der frühere Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp ist selbst überrascht über sein Comeback als Coach der Kölner Haie. "Das kam sehr unerwartet und kurzfristig", sagte Krupp am Dienstag vor seinem ersten Spiel beim DEL-Krisenclub am Abend gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Trotz seines schmerzhaften Abgangs vor knapp sechs Jahren bei seinem Heimatclub sah der 54-Jährige kein Problem für eine Rückkehr und setzte sich am Rosenmontag in Prag ins Auto und fuhr nach Köln. Bei Sparta Prag war der zweimalige Stanley-Cup-Sieger im Januar beurlaubt worden.

"So ist halt der Sport", sagte Krupp zu seinem unfreiwilligen Abgang von den Haien im Oktober 2014. "Mit einem gewissen Abstand ist die Sache abgehakt. Jetzt versuche ich wieder, mit den Kölner Haien etwas zu reißen."

Am Rosenmontag hatten die in diesem Jahr noch sieglosen Haie die Verpflichtung Krupps bekannt gegeben. Dafür musste der bisherige Coach Mike Stewart gehen, der erst im vergangenen Jahr aus Augsburg verpflichtet und zuletzt sogar noch zusätzlich zum Sportdirektor befördert worden war. Der achtmalige deutsche Meister, der keine realistische Chance mehr auf den Playoff-Einzug hat, hatte zuletzt beteuert, mit Stewart auf jeden Fall in die neue Saison gehen zu wollen. "Es ist sehr bitter, aber das ist Teil dieses harten Geschäfts", sagte Stewart der "Kölnischen Rundschau".