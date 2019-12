Severin Freund: "Arbeite hart an meinem Comeback"

Oberstdorf. Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund arbeitet trotz zahlreicher gesundheitlicher Rückschläge weiterhin an seiner Rückkehr an die Schanze.

"Leider muss die diesjährige Vierschanzentournee ohne mich stattfinden. Aber ich arbeite hart an meinem Comeback. Hoffentlich sehe ich euch bald von der Schanze", schrieb der 31 Jahre alte Freund auf Instagram. Dazu postete er ein Foto, auf dem er einen grünen Pullover mit Weihnachtsgrüßen trägt. Freund schaffte nach einer Meniskusoperation in diesem Februar bislang nicht den erhofften Anschluss an den A-Kader.

Nach zusätzlichen Rückenproblemen verzögerte sich die Rückkehr des einstigen Vorzeigeadlers zuletzt. Derzeit absolviert er keine Sprünge auf der Schanze. Freund war jahrelang der beste deutsche Skispringer, bis ihn zwei aufeinanderfolgende Kreuzbandrisse lange pausieren ließen. Danach fand er bis heute nicht mehr zu seinem konstant hohen Level.