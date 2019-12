Ex-Weltmeister Abraham lobt Brähmer: "Ich ziehe den Hut"

Hamburg. Ex-Weltmeister Arthur Abraham ist beeindruckt von seinem Box-Kollegen Jürgen Brähmer. "Ich ziehe den Hut, dass Jürgen mit 41 Jahren so fit ist und in den Ring steigt", sagte Abraham vor Brähmers Duell am Samstag gegen Jürgen Doberstein aus Kleinblittersdorf im Saarland.

Der Schweriner Brähmer will im Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Altona den IBF-Intercontinental-Titel im Supermittelgewicht gewinnen und sich damit für einen WM-Kampf empfehlen. Brähmer beabsichtigt, den WBA-Interimsweltmeister Dominic Bösel (Freyburg/Unstrut) im Halbschwergewicht herauszufordern.

"Ich bin überzeugt, dass er noch einen WM-Kampf macht", sagte Abraham. Der Berliner Ex-Champion wird den Kampf als Experte auf dem kostenpflichtigen "Bild Plus"-Portal im Internet (bild.de) kommentieren. Die Übertragung der Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr.