Dopfer froh über Platz 21 in Val d'Isère

Val d'Isère Für Fritz Dopfer war der Slalom in Val d'Isère ein Erfolgserlebnis. Erstmals in dieser Saison sammelt der ehemalige Vizeweltmeister wieder Punkte im Weltcup. Der Deutsche Skiverband kann mit dem Abschneiden in Frankreich aber nicht zufrieden sein.