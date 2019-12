Friedrich und Lochner ohne Podest beim Weltcup

Lake Placid. Die deutschen Bobpiloten um Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich sind beim ersten Viererbob-Weltcup in Lake Placid leer ausgegangen.

Weltmeister Friedrich vom BSC Oberbärenburg kam mit seiner Crew trotz zwei Startbestleistungen zeitgleich mit dem für Stuttgart antretenden Berchtesgadener Johannes Lochner nur auf Rang vier. Den Sieg holte sich der Kanadier Justin Kripps vor dem Letten Oskars Kibermanis. Dritter wurde der Österreicher Benjamin Maier. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach wurde Achter.

"Wir verlieren in der Bahn unten heraus, mal schauen, woran es liegt. Vielleicht spielt das Wetter uns nicht in die Karten", sagte Friedrich in der ARD. Lochner war nach guten Start- und Fahrleistungen ebenfalls etwas ratlos: "Wir haben einen guten Job abgeliefert. Insgesamt war es zu warm, vielleicht hatten wir nicht die richtige Kufenwahl. Wir verlieren im unteren Abschnitt einfach zuviel Zeit."