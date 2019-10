Trotz Niederlagen-Serie: Cortina bleibt Grizzlys-Trainer

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben ihrem Trainer Pat Cortina auch nach sieben Niederlagen in Serie den Rücken gestärkt.

"Ich kann deutlich sagen, dass ich trotz der Niederlagenserie nach wie vor sehr großes Vertrauen in die Mannschaft und in die Arbeit der Trainer habe", sagte Manager Karl-Heinz Fliegauf in einem auf der Club-Homepage veröffentlichten Interview. Der frühere Bundestrainer Cortina war erst in diesem Sommer nach Wolfsburg gewechselt und baut dort zurzeit nach der enttäuschenden Vorsaison eine neue Mannschaft auf.