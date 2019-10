Sven Kramer in Inzell nicht schwer verletzt

Inzell/Ede. Der niederländische Eisschnelllauf-Olympiasieger Sven Kramer ist bei seinem Radunfall in Inzell offensichtlich nicht besonders schwer verletzt worden. Innen- und Außenband des rechten Knies sind intakt.

"Angesichts der Auswirkungen des Unfalls hätte es sicherlich schlimmer kommen können", sagte Kramer auf der Website seines Teams Jumbo-Visma. Kramer war am 12. September im Trainingslager in Inzell mit dem Rennrad auf dem Weg zum Eistraining in der Max-Aicher-Arena, als ein Auto dem Rekord-Weltmeister an einer Ausfahrt die Vorfahrt nahm. Sein Start bei der nationalen Weltcup-Qualifikation vom 1. bis 3. November in Heerenveen ist weiter fraglich.