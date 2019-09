Bayern erteilen Aufsteiger Hamburg eine Lehrstunde

Der in weiß spielende Aufsteiger Hamburg Towers war den Münchnern in rot klar unterlegen.

München. Der deutsche Meister Bayern München ist mit einem Kantersieg in die neue Basketball-Bundesligasaison gestartet.

Im Nord-Süd-Gipfel gegen den Aufsteiger Hamburg Towers feierten die Münchner einen auch in dieser Höhe verdienten 111:55-Erfolg, der das Team von Trainer Dejan Radonjic an die Tabellenspitze springen lässt.

Der Qualitätsunterschied war von Beginn an deutlich erkennbar: Hamburg war über weite Strecken überfordert und erzielte im ersten Viertel nur vier Punkte. Selbst mussten sie 23 Punkte hinnehmen. Zur Halbzeit - beim Stand von 58:17 - war die Partie längst zugunsten der Hausherren entschieden. "Das fühlt sich ganz gut an. Das Spiel ist perfekt, um reinzukommen", sagte der Münchner Rückkehrer Paul Zipser bei "Magenta Sport" in der Halbzeit.

Bester Werfer für die Bayern, die Selbstvertrauen für das Euroleague-Spiel gegen Armani Olimpia Mailand sammeln konnten, war Nihad Djedovic mit 20 Punkten. Bei den Gästen erzielten der frühere Münchner Heiko Schaffartzik und Marshawn Powell jeweils zehn Punkte.